В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у Запорізькій області бійців 128 ОГШБ

В Ужгороді ввечері 6 листопада вшанували пам’ять військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які загинули у Запорізькій області внаслідок удару російської ракети «Іскандер».



Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, захід ініціювали волонтерські організації, які підтримують 128-му бригаду ще з 2014 року.



Сотні людей несли свічки та квіти упродовж двох годин.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що 3 листопада в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також є поранені.

6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада вперше виступила із заявою щодо ракетного удару військ РФ на Запоріжжі, заявивши, що втратила 19 своїх бійців. Бригада попросила до закінчення перевірки не поширювати неперевірену інформацію про обставини трагедії.

4 листопада голова Запорізької ОВА Юрій Малашко казав, що через удар військ РФ ракетою по Зарічному 3 листопада поранень зазнали 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок. Про загиблих цивільних він тоді не повідомляв.

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що «будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося». Він доручив «провести повну перевірку за фактом цієї трагедії». 6 листопада стало відомо, що командира 128-ї бригади Збройних сил України Дмитра Лисюка відсторонили від займаної посади на час розслідування.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи загибель воїнів 128-ї ОГШБ, заявив, що «це трагедія, якої можна було уникнути». Він додав, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження і має бути з’ясовано «всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав».

Від 6 листопада на Закарпатті оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ої бригади.