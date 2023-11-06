Загибель бійців 128 ОГШБ: командира відсторонили на час розслідування – Генштаб ЗСУ

Командира 128-ї бригади Збройних сил України Дмитра Лисюка відсторонили від займаної посади на час розслідування після удару російської армії 3 листопада, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«На час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу 03.11.2023, командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади відсторонено від виконання обов'язків за посадою за рішенням головнокомандувача Збройних сил України», – зазначили в Генштабі ЗСУ.

У відомстві також уточнили, що матеріали розслідування після його завершення будуть передані правоохоронним органам.

Дану інформацію підтвердив також президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

«Командира бригади відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається похвилинно», – наголосив президент.

За його словами, буде встановлено, «хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога».

Раніше сьогодні 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада вперше виступила із заявою щодо ракетного удару військ РФ на Запоріжжі, заявивши, що втратила 19 своїх бійців. Бригада попросила до закінчення перевірки не поширювати неперевірену інформацію про обставини трагедії.

4 листопада голова Запорізької ОВА Юрій Малашко казав, що через удар військ РФ ракетою по Зарічному 3 листопада поранень зазнали 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок. Про загиблих цивільних він тоді не повідомляв.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що 3 листопада в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також є поранені.

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що «будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося». Він доручив «провести повну перевірку за фактом цієї трагедії».

Президент Володимир Зеленський додав, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження і має бути з’ясовано «всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав».

Відсьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ої бригади.