Чому стала можливою трагедія у 128 бригаді: слідство, командування, військові

19 загиблих бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади станом на 6 листопада; пошкоджено 30 будинків. Такі підсумки ракетного удару, якого російські війська завдали 3 листопада у Запорізькій області під час шикування особового складу бригади. Президент України Володимир Зеленський назвав це «трагедією, якої можна було уникнути». Те, що сталось, сколихнуло українське суспільство: багато хто каже, що втрати невиправдані, та закликає покарати відповідальних за те, що людей зібрали в одній точці. 6 листопада на Закарпатті оголосили триденну жалобу. Що і за яких обставин сталося поблизу фронту, та якими будуть наслідки трагедії, – з'ясовували Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Неофіційні фотографії та відео з місця трагедії у Запорізькій області почали ширитися соцмережами 4 листопада. Тіла бійців біля палаючих автомобілів, калюжі крові.

«Тупо «двісті», усі «двісті» пацани», – людина, яка це все фільмує, ніяк не може перевести подих.

Нагородження, «Іскандер», комбриг

3 листопада російські війська вдарили по приватному сектору у Запорізькій області, де відбувалося урочисте нагородження бійців (цього дня відзначають День ракетних військ та артилерії, День інженерних військ).

Цю версію з соцмереж підтвердило джерело «Української правди» у МВС 4 листопада, а вже 6 листопада інформацію про проведення заходу до Дня ракетних військ зафіксувало у своїй заяві про розслідування Державне бюро розслідувань.

За декілька годин після цієї публікації про ракетний удар повідомили і в ЗСУ.

«Третього листопада на Запорізькому напрямку… противник… вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві жителі», – зазначили у ЗСУ і додали, що триває з’ясування обставин.

5 листопада російські пропагандистські канали розповсюдили відео, імовірно, цього ракетного удару. На кадрах російської аеророзвідки спочатку видно скупчення машин, біля яких перебувають люди у військовій формі. Далі – момент удару. Потім – палаючі автівки і пошкоджені приватні будинки.

Джерела hromadske говорять про те, що комбриг Дмитро Лисюк запізнився на нагородження і «прибув буквально через 2 хвилини після прильоту». Офіційних підтверджень цього факту станом на 6 листопада немає.

Реакції влади: розслідування та жалоба

Рустем Умєров, міністр оборони України, висловив співчуття родинам загиблих воїнів і повідомив: «Будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії».

Розслідування має дати чесні відповіді

Володимир Зеленський, президент України, повідомив про реєстрацію кримінального провадження.

«Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного, – зазначив Зеленський. – Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді: як сталася трагедія і чиї розпорядження були неправильними».

Також президент України пообіцяв організаційні зміни: «Це стосується багатьох речей: від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають багатьом у наших Силах оборони реалізувати свій потенціал правильно».

На Закарпатті від 6 листопада триватиме триденна жалоба: будуть приспущені прапори, о 9-й ранку вшановуватимуть пам’ять загиблих воїнів, у храмах пройдуть богослужіння, повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Реакція українців

Українським сегментом соцмереж прокотилася хвиля висловлювань горя та засудження. Наприклад, під дописом міністра оборони є такі коментарі (вони багато в чому типові):

«Йшов другий рік війни… Доки не вимре покоління совка при владі/управлінні, все так і буде» (користувач Віктор Гриценко);

«У людини, яка віддала наказ шикуватися, є конкретне прізвище. І це не просто халатність керівництва, а злочин» (користувач Angelika Sinchuk);

«В кожній частині будь-де, на прифронтовій, в Києві чи Краматорську є командир, який шикує людей, робить скупчення, стройові огляди, на яких перевіряють зачіски та наявність ниток і голок, розводи та інструктажі. Чи це так складно: наказа зробити МОУ і заборонити це ганебне явище?» (користувач Митрофанов Евгений).

Донбас Реалії теж знають про непоодинокі випадки шикувань, як у тилу, так і в прифронті, з численних розмов з військовими.

Також користувачі соцмереж згадали, що у 2019 році комбрига Дмитра Лисюка (тоді він був комбатом у 10-й гірсько-штурмовій бригаді, він бойовий офіцер ще з часів АТО/ООС) судили за звинуваченням у контрабанді та продажу цигарок. Лисюк тоді визнав провину і сплатив штраф.

«Це плата за розслабленість» – Дикий

Трагедії з бійцями можна і треба було уникнути, адже подібні приклади уражень місць масового скупчення людей вже траплялися і з росіянами, і з українцями. Таку думку в ефірі «Свобода.Ранок» висловив ветеран батальйону «Айдар» Євген Дикий.

Він нагадав про вдалу операцію зі знищення бійців армії Росії під час їхнього масового скупчення в районі Кремінної на початку червня цього року; про удар російських військ по середмістю Чернігова наприкінці серпня, де у будівлі драмтеатру відбувався «закритий захід» і в підсумку 7 людей загинули і 144 були поранені.

За його словами, наразі в Україні триває війна нового типу, коли важко щось приховати, коли і супротивники все знають один про одного, і треті країни теж володіють інформацією про супротивників. Про це не треба забувати.

Це сталося через недбалість

Треба постійно пам’ятати про те, що російські війська мають перевагу у далекобійних ракетах та володіють ефективною розвідкою, від агентурної до радіотехнічної, акцентує Дикий. І, якщо зібрання військових не «злили» місцеві проросійські жителі, військові РФ, припускає експерт, могли його відстежити з безпілотника за концентрацією сім-карток.

Тому навіть на відстані від лінії бойових дій, наголошує ветеран, військові постійно мають пам’ятати про небезпеку.

«Найбільший біль у тому, що ці хлопці не мали загинути: це сталося не в бою – це сталося саме через недбалість когось із командирів. Це приклад того, що на війні найдорожчу ціну доводиться платити за розслабленість і за недооцінку ворога», – поділився думками Дикий.

«Плац, лом, статутний колір... Ми потребуємо змін» – учасник боїв

Система управління в армії має змінитися, пристосуватися, модернізуватися, аби трагедія зі 128-ою бригадою стала останньою, переконаний військовослужбовець, сапер Юрій Гудименко.

«Війна змінюється щопівроку. Методи управління змінюються набагато повільніше. Сама система залишається прорадянщеною наскрізь. Журнали, папери, шикування, плац, лом, статутний колір», – описує Гудименко реалії служби.

Він переконаний, що військо має ставати більш ефективним і прилаштовуватися до реалій бойових дій.

«Ми потребуємо не тільки покарання тих, хто підставив пацанів зі 128-ї під удар. Ми потребуємо змін: модернізації і навчання на своїх помилках, якщо вже не виходить вчитися на чужих», – наголосив військовий.

За злочин – до 8 років тюрми

У ДБР 6 листопада повідомили про початок розслідування «дій військових посадових осіб, які організували захід до «Дня ракетних військ і артилерії» поблизу лінії фронту».

Кримінальне провадження розпочали за ч. 4 ст. 425 КК України: недбале ставлення військової службової особи до служби. Максимальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.

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