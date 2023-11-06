Загибель бійців 128 ОГШБ: деталі удару. Зеленський і Залужний: чи є розкол

Загибель бійців 128 ОГШБ: деталі удару

Загибель бійців 128 ОГШБр: у ДБР повідомили про розслідування ракетного удару військ РФ.

Йдеться про події 3 листопада у Запорізькій області.

Українські медіа писали, що російська ракета вдарила по військовослужбовцях під час церемонії нагородження на честь Дня артилерії в одному із прифронтових населених пунктів. Команда Deepstate пише, що шикування відбувалося за 18 кілометрів від ліній бойового зіткнення.

У понеділок, 6 листопада у 128-ій бригаді підтвердили факт загибелі 19 військовослужбовців. Як це могло трапитися?

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Зеленський, Залужний: розкол у поглядах?

Президент Зеленський не вважає, що війна з РФ зайшла у глухий кут. В ексклюзивному інтерв’ю американському каналу NBC News він заявив про нову стратегію і вилаяв Путіна.

Тим часом видання New York Times пише про можливий розкол у поглядах Зеленського та Залужного. Висновки роблять на підставі їхніх заяв, статей та інтерв’ю.

NYT пише, що розбіжності між Зеленським та Залужним загострилися у той час, коли Україна має проблеми фронті та з допомогою Україні.