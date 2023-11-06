На фронті відбулося 57 бойових зіткнень упродовж доби – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 6 листопада на фронті відбулося 57 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення», – ідеться в повідомленні.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною, констатують у Генштабі.

«На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області, де наші захисники відбили три атаки... На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Сили оборони відбили девʼять атак... На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак», – ідеться у зведенні.

За цими ж даними, Сили оборони України «продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж доби авіація Сил оборони завдала пʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу, а підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби, пункт управління та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.