Генштаб ЗСУ: війська РФ вели безуспішні штурмові дії на шістьох напрямках

На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області – українські захисники відбили близько 10 атак противника, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.
За даними штабу, на Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки – відбито 5 атак, також він вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного, де українські воїни відбили ще 5 атак. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута.
Також на Мар’їнському напрямку російські війська вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – тут українські воїни відбили понад 20 російських атак.
На Авдіївському напрямку війська РФ за підтримки авіації не залишають спроб оточити Авдіївку – Сили оборони відбили близько 10 атак в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області, повідомляють у Генштабі.
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На Мар’їнському напрямку, де противник безуспішно вів штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки, українські воїни відбили понад 20 російських атак,на Шахтарському та Запорізькому напрямках також були штурмові дії військ РФ північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області, безуспішно.
На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала ще 27 449 жертв серед цивільного населення в Україні: окрім загиблих ще 17 748 поранених. Лише з початку вересня внаслідок російської агресії проти України в ООН зафіксували 554 жертви серед цивільних українських громадян.
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника, додають у штабі.
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