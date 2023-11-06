ГУР: у жовтні Росія виготовила 115 ракет, загалом накопичила майже 900

У жовтні 2023 року Росія виготовила 115 високоточних ракет, загалом у її запасах є близько 870 ракет, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький вінтерв’ю РБК-Україна.

За даними української розвідки, Москва минулого місяця змогла виготовити 40 крилатих ракет Х-101, 30 балістичних ракет «Іскандер-М», 20 «Калібрів», 12 ракет «Іскандер-К», 9 ракет Х-32 та 4 аеробалістичні ракети «Кинджал».



Скібіцький припустив, що наразі Росія вичікує збільшення навантажень на енергосистему, щоби почати атаки на українську інфраструктуру.



«Таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду – росіяни вичікують падіння температури нижче нуля», – пояснив він.

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Представник ГУР додав, що ймовірні майбутні російські атаки будуть комбінованими – можуть включати як застосування ракет різних типів, так і комбінацію ракетного озброєння та ударних БПЛА.

«За оцінкою воєнної розвідки України, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч. Досягти результату росіянам буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і відповідно вживаємо заходів для захисту нашої енергосистеми», – заявив Вадим Скібіцький.

Розвідка Британії раніше заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Останнім часом Росія атакує переважно ударними дронами та невеликою кількістю ракет. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вночі 6 листопада РФ атакувала Україну чотирма ракетами різних типів та 22 ударними дронами.