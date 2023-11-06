Ексдепутат міськради в Миколаєві засуджений до 15 років за намір створити «МНР» – СБУ

Колишній депутат міської ради Миколаєва засуджений до 15 років увʼязнення за співпрацю з Росією, повідомила 6 листопада СБУ.

Суд ухвалив, що колишній депутат був завербований на початку вторгнення та збирав для російських військових і спецслужб розвідувальні дані. Також політик планував створити так звану «Миколаївську народну республіку» та звернутися до Володимира Путіна з проханням про «приєднання» до Росії. Натомість йому обіцяли посаду у місцевій окупаційній адміністрації.

На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Колишній депутат був затриманий на початку літа 2022 року, його імʼя СБУ не називає.