Умєров про загибель бійців 128 ОГШБр на Запоріжжі: «Ми знаємо похвилинно, що відбулось»

Міністр оборони Рустем Умєров отримав результати перевіки обставин ракетного удару по військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади – про це він заявив 14 листопада.

«Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів», – написав міністр у своїй фейсбук-сторінці.

При цьому під час нагородження у небі зафіксували російський безпілотник-розвідки, в області оголосили повітряну тривогу.

«Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було», – каже Умєров.

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Він зазначив, що слідство триває, в тому числі за участі Державного бюро розслідувань.

Голова Міноборони також заявив, що доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

«Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима», – додав він.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що 3 листопада в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також є поранені.

6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада вперше виступила із заявою щодо ракетного удару військ РФ на Запоріжжі, заявивши, що втратила 19 своїх бійців. Бригада попросила до закінчення перевірки не поширювати неперевірену інформацію про обставини трагедії.

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4 листопада голова Запорізької ОВА Юрій Малашко казав, що через удар військ РФ ракетою по Зарічному 3 листопада поранень зазнали 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок.

6 листопада стало відомо, що командира 128-ї бригади Збройних сил України Дмитра Лисюка відсторонили від займаної посади на час розслідування.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи загибель воїнів 128-ї ОГШБ, заявив, що «це трагедія, якої можна було уникнути». Він додав, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження і має бути з’ясовано «всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав».