Міноборони підписало договір на рекрутинг до ЗСУ із платформою з працевлаштування

Міністерство оборони запустило проєкт із рекрутингу до Збройних сил, повідомила пресслужба відомства 13 листопада.
«Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України. Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв», – заявляє Міноборони.
У відомстві уточнили, що рекрутери працюватимуть в інтересах армії безкоштовно.
За словами Калмикової, проєкт має дозволити цивільним обрати підрозділ і посаду, де їхній досвід буде найбільш корисним. Міністерство також планує підписати угоди з іншими рекрутинговими компаніями.
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За словами Владислава Грезєва, армії потрібні люди різних професій: «від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів».
«Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили», – заявив він.
Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав ухвалені Верховною Радою закони про чергове продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації.
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