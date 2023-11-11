Пальне для ЗСУ маркуватимуть у червоний та зелений колір, аби уникнути зловживань – Міноборони

Вже з наступного тижня Міністерство оборони планує налагодити постачання маркованого червоним барвником пального Збройним силам України, йдеться в повідомленні пресслужби відомства 11 листопада.

У Міноборони відзначили, щодо у Збройні сили марковане пальне потрапить вже наприкінці листопада.

«Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення», – наголосили у Міноборони.

Як зауважили у оборонному відомстві, промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник.

«Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору», – зазначили у відомстві.

Водночас відомо, що для бензину також буде впроваджений свій барвник – зеленого кольору.

«У результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться», – запевнили в Міноборони.

10 серпня видання «Дзеркало тижня» опублікувало розслідування про те, що в 2022 році турецька компанія Vector avia продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. У супровідних документах на одну з партій 4900 «камуфляжних» курток вартістю 142 тисяч доларів стали 4900 «зимовими вітрозахисними» куртками за 421 тисячу доларів, а кожна куртка стала коштувати 86 доларів замість 29 доларів. У Міноборони ці дані заперечили.