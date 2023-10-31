Хто і як заробляє на війні? Міноборони виявило зловживання на 123 млн грн

Зловживання на сотню мільйонів гривень виявило Міноборони України в результаті внутрішнього аудиту. Відомство провело вибіркову перевірку приблизно 40 військових частин. Як з’ясувалося, командири деяких військових частин виплачували додаткову винагороду «за бойові дії» або «бойове завдання» на свій розсуд. Відтак, військовослужбовцям, які не виконували жодних бойових завдань і не брали участі в бойових діях, неправомірно нарахували 123 мільйони гривень.

Наприклад, в одному з випадків вдалося з’ясувати, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, вже зчерез кілька місяців після відступу російських військ, чомусь виплатили щомісячну доплату у 100 тисяч. Так само додаткову винагороду командири нараховували і військовослужбовцям, які перебували у пункті постійної дислокації в Києві та виконували щоденні завдання за своїми посадами.

Однією із причин такої ситуації у Міністерстві оборони вважають недостатньо чітку і однозначну термінологію «участь у бойових діях» та «бойове (спеціальне) завдання». Адже розмитість цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад, бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій.

Ситуацію ефірі Радіо Свобода, передачі «Свобода Live», прокоментували народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін та заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

– Пане Рахманін, чи відомо народним депутатам оборонного комітету про такі зловживання і що із цим робити?

Сергій Рахманін: Не те що відомо. Ми щонайменше тричі, якщо не помиляюся, приділяли увагу цьому питанню. Це питання довше і складніше, ніж здається на перший погляд. Перше: не факт, що це було зловживання.

Навіть начфіни бригад нам неодноразово скаржилися, що вони не розуміють, кому саме, за яким принципом, що саме вони мають нараховувати

Питання доплат, питання виплат, воно регулюється постановою Кабміну і відповідним наказом міністра оборони. Але цей наказ, до речі, кілька разів коригувався протягом війни. Так от, він прописаний таким чином, що навіть начфіни бригад нам неодноразово скаржилися, що вони не розуміють, кому саме, за яким принципом, що саме вони мають нараховувати. Тобто наказ міністра оборони прописаний таким чином, що він передбачає подвійне тлумачення.

І тому ці перерахування, з одного боку, це могло бути зловживання, а з іншого боку просто хтось скористався «двомовністю» закону. Це не є, скажімо так, зловживання відвертим, але це є певна маніпуляція, назвемо це так.

Віднедавна певні зміни з’явилися в законі, ці зміни мали перенестися в наказ Міністерства оборони. Але, досі внесені і не були

І у нас є певні категорії військовослужбовців, які виконують бойові завдання і не завжди можуть розраховувати на 100 тисяч, а є категорії військовослужбовців, які не виконують бойові завдання в прямому розумінні цього слова, але такі виплати отримувати можуть. Що з цим робити? Ми це казали неодноразово.

А в нас був державний секретар міністерства оборони, який відповідає за це питанням і він сказав, що проведе нараду з начфінами, роз’яснить їм, що як саме розраховувати, напишемо дорожню карту, напише інструкції.

Після того як ситуація не покращилася, принаймні з огляду на ту кількість скарг, яку ми отримували, у нас знову був контакт із ним, це ще за попереднього міністра, тобто йшлося про держсекретаря Міноборони Ващенка, який сказав, що вони ще раз порадяться із ЗСУ, вони знайдуть точки дотику.

Це не завжди крадіжка. Інколи це просто маніпуляція. В умовах війни таких маніпуляцій бути не повинно

І насправді, якщо ви знаєте, то віднедавна певні зміни з’явилися в законі, який ухвалила Верховна Рада, ці зміни мали перенестися в наказ Міністерства оборони. Але, наскільки я знаю, так досі внесені і не були. З яких причин, не знаю.

Там змінилося керівництво, а наказ досі не зрозуміло, як читати. Тому це не завжди зловживання. Це не завжди крадіжка. Інколи це просто маніпуляція. Але мені здається, що в умовах війни таких маніпуляцій бути не повинно.

– Пане Дгирир, розкажіть про які масштаби може йтися, якщо перевірити не 40 випадкових військових частини, а якщо перевірки будуть всеохоплюючими?

Юрій Джигир: Я би хотів уникнути з заходу в гіпотетичну зону. Станом на зараз ми провели вибіркові перевірки в 44 частинах. На 123 мільйони зловживань.

Сума достатньо серйозна, зважаючи на вибірковість перевірок. Відповідно, ми будемо реагувати в пошуку системного вирішення цієї проблеми.

– Як часто проводяться ось такі аудити? Чи цей аудит був проведений вже повністю новою командою, чи він почався ще за часів міністра Резнікова?

Юрій Джигир: Служба внутрішнього аудиту працює на регулярній основі. Минулого року додаткові виплати за бойові дії були визначені як високоризиковані. І відповідно, план перевірок був внесений в річний план внутрішнього аудиту. Протягом поточного року ці перевірки проводилися, результати передавалися як до службового реагування у вище командування, так і до правоохоронних органів.

Є фактори, які системно створили середовище, яке уможливило такі зловживання і створюють

Станом на зараз ми узагальнюємо результати внутрішніх аудитів, попри те, що деякі аудити ще триватимуть у листопаді, але вже ми бачимо, що це не поодинокі випадки. І є фактори, які системно створили середовище, яке уможливило такі зловживання і створюють відповідні стимули і спокуси для певних посадових осіб маніпулювати системою.

– А що це за фактори? Це недосконалість прописаної термінології, як ви зазначали, тому що от пан Рахманін каже, що не було відповідної реакції від Міноборони, коли вони зверталися ще за попереднього міністра, що стосується необхідності впровадження певної термінології на рівні міністерства.

Юрій Джигир: На нашу думку, ключові фактори, які призвели до цієї ситуації, це нечіткі формулювання і нечіткі визначення участі в бойових завданнях та участь у бойових діях і бойових завдань.

Зараз ми на стадії фінального системного рішення

Ця нечіткість, власне, дозволяє вільно їх трактувати і це призводить до не обґрунтованих виплат за дії, які слабо пов 'язані з бойовими. Ми наразі в консультаціях з генеральним штабом готуємо рішення, які чітко пропишуть ці формулювання і унеможливлять подальші зловживання.

– Міністерство оборони готує рішення. Що далі, хто їх затверджує, хто їх узгоджує, коли можна говорити про те, що ці лазівки для маніпуляцій, про які ви згадували, стануть неможливими?

Юрій Джигир: Найближчим часом ми покажемо рішення, і в межах уряду ми значно звузимо поле для цих маніпуляцій, а можливо, ми його повністю ліквідуємо.

– Але ж це не йдеться про те, що гроші від військових будуть забирати назад? Просто вже були такі випадки, коли скасовували надбавки, потім повертали.

Юрій Джигир: Про подальшу реакцію тих випадків, які встановлені, то... Результати передані до правоохоронних органів, і вони ними займаються і будуть визначати механіку того, як це відбувалося, що, кому, як і з яких мотивів, і, відповідно, заходи реагування.

Якщо вам відомо про факти відкатів, повідомляйте на гарячу лінію міністерства оборони

Наша задача, задача внутрішнього аудиту і задача Міністерства оборони – це системні рішення, які практично наразі вже в стані фінального напрацювання. Внутрішній аудит, попри те, що він встановив ці факти, він нам підсвічує і передає до реагування як командуванню, так і правоохоронним органам, але основна задача внутрішнього аудиту в межах Міністерства оборони – це підсвічувати системні проблеми і надавати рекомендації до того, як ці системні проблеми вирішувати. І зараз ми на стадії фінального системного рішення.

– Згадував депутат Сергій Рахманін про те, що це можуть бути необов’язково зловживання, а маніпуляції, так би мовити, ви теж згадуєте про маніпуляції в контексті цієї проблеми. Але я думаю, що для багатьох не стане новиною те, що такі нарахування, які командири роблять за бойові завдання, яких не було, командири берують собі відкати від тих же військовослужбовців. І от виходить таке певне замкнене коло, можливо навіть кругова порука. Що далі, який тут механізм? Ви говорите про системні рішення. От на цьому етапі, чия ця підслідність? І хто має ухвалювати рішення? Чи надалі ці командири, які нараховували по 100 тисяч за бойові дії, яких не було, будуть виконувати штабну роботу в тилу?

Юрій Джигир: Ключове у всій цій ситуації – це повідомляти про факти, якщо вам відомо про факти відкатів, повідомляйте на гарячу лінію міністерства оборони.

Певні командири відсторонені від виконання своїх обов'язків в результаті службового внутрішнього розслідування

Ми встановили випадки зловживань. Надалі результати аудиту передаються до службового розслідування вищому командуванню і до правоохоронних органів. Ми моніторимо, як реагують на результати внутрішнього аудиту, як з боку правоохоронних органів, так і з боку вищого командування.

Відповідні службові перевірки проводяться командуванням, є встановлені вже випадки, і дисциплінарне реагування має бути. Тобто певні командири відсторонені від виконання своїх обов'язків в результаті службового внутрішнього розслідування. На додаток до цього, правоохоронні органи працюють, і відповідно, якщо встановлюються випадки, про які ви говорите, справа передається до суду. І у випадку доведення вини, суд встановлює міру покарання, і тут всі варіанти можливі. Цим займається спеціалізована прокуратура.

– Ось ця неоднозначна термінологія, на яку є нарікання, яка дозволяє зловживати чи маніпулювати, чи вирішить проблему більш точне прописане законодавство або ті системні рішення, які ви пропонуєте, як думаєте?

Юрій Джигир: Так, вирішить. Основна причина цієї ситуації, що склалась, це нечіткість формулювань і певна неконтрольована дискреція посадових осіб, визначення кола отримувачів бойових виплат. Рішення, яке ми пропонуємо, це чіткі формулювання, чіткі критерії, хто і за що отримує бойові виплати, яке унеможливить довільні трактування і зловживання в цій системі.