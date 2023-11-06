Закупівля неякісної військової форми – СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони

Служби безпеки заявила про викриття колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже мільярда гривень.

Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про заступника міністра, який обіймав цю посаду із 2021 по 2023 роки.



За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже мільярд гривень.



Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).



За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику – колишньому в.о. директора департаменту державних закупівель Міноборони. Наразі обидва колишні посадовці перебувають під вартою.

10 серпня видання «Дзеркало тижня» опублікувало розслідування про те, що в 2022 році турецька компанія Vector avia продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. У супровідних документах на одну з партій 4900 «камуфляжних» курток вартістю 142 тисяч доларів стали 4900 «зимовими вітрозахисними» куртками за 421 тисячу доларів, а кожна куртка стала коштувати 86 доларів замість 29 доларів. У Міноборони ці дані заперечили.