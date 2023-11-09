Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою закони про продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації. Це випливає з карток документів на сайті Верховної Ради.

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Востаннє перед цим парламент продовжував термін дії воєнного стану і загальної мобілізації влітку.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.