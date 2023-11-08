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Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 діб

Депутати продовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого 2024 року.
Депутати продовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого 2024 року.

Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні та загальної мобілізації. Про це у телеграмі повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, депутати продовжили воєнний стан та мобілізацію на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.

Він зауважив, що це було вже девʼяте голосування парламенту за продовження цих строків воєнного стану з початку війни.

Також про це голосування повідомив депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада вніс до парламенту законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану та мобілізації.

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