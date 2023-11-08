Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 діб

Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні та загальної мобілізації. Про це у телеграмі повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, депутати продовжили воєнний стан та мобілізацію на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.



Він зауважив, що це було вже девʼяте голосування парламенту за продовження цих строків воєнного стану з початку війни.

Також про це голосування повідомив депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада вніс до парламенту законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану та мобілізації.