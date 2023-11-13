ЗМІ повідомили про ймовірне звільнення трьох командувачів ЗСУ. У Міноборони відреагували

Міністерство оборони відреагувало на повідомлення ЗМІ щодо ймовірного звільнення трьох командувачів ЗСУ.



«Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ, – не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні відомства, опублікованому у фейсбуці.

У Міноборони закликали дотримуватися «інформаційної гігієни».

Раніше сьогодні видання «Українська правда», посилаючись на неназваних співрозмовників у військово-політичному керівництві, повідомило, що міністр оборони Рустем Умєров нібито готує подання на звільнення командувачки Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва. Один зі співрозмовників видання сказав, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.