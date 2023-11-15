Війська РФ здійснюють спроби повернути ініціативу на полі бою на свій бік – ISW

Російські війська, ймовірно, намагаються повернути собі ініціативу на фронті в Україні, провівши кілька одночасних наступальних операцій на сході України, пише в черговому огляді американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Залишається незрозумілим, чи російські війська зможуть повністю повернути собі ініціативу, оскільки українські сили продовжують чинити тиск на критичні ділянки фронту», – зауважують при цьому аналітики.

Згідно з повідомленням, заяви українських офіційних осіб про поточний темп російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW про продовження російських наступальних операцій, особливо на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямах.

«Проте російським військам, ймовірно, буде важко повністю повернути собі ініціативу на театрі воєнних дій, а українські сили продовжують свої власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні на фронті, особливо у західній частині Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсонської області», – наголошують в ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи залишити певні російські підрозділи на окремих ділянках фронту для захисту від триваючих українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступу в інших місцях.

«Цей вибір, ймовірно, завадить Росії повністю повернути собі ініціативу найближчими тижнями», – додають аналітики.

За даними Генштабу ЗСУ, нині «Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а на Херсонському – ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають війська РФ із прибережних вогневих позицій.