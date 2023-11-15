Понад 60 бойових зіткнень і десятки відбитих атак – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 15 листопада. Повідомляється, що упродовж минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ «стійко тримають оборону, завдаючи загарникам значних втрат».

«На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога поблизу Старомайорського Донецької області. На Запорізькому ворог наступальних (штурмових) дій не вів.», – кажуть українські військові.

Генштаб додає, що «Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а на Херсонському – ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають війська РФ із прибережних вогневих позицій.

Розпочалася шістсот тридцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.