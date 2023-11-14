США перебувають у «критичній точці» щодо допомоги Україні – Держдеп

США перебувають у «критичній точці» щодо допомоги Україні, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

«Ми перебуваємо у критичній точці щодо допомоги Україні. Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95% своїх коштів для надання допомоги Україні. Це дуже важливо», – заявив він.

У Держдепі вважають, що Палаті представників США потрібно терміново схвалити додаткові запити на фінансування для України та Ізраїлю, зазначив Міллер.

Він додав, що також йдеться про фінансування гуманітарної допомоги для Гази.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з українською делегацією на чолі з Андрієм Єрмаком. Сторони обговорили підтримку з боку США, включно з допомогою у проходженні зими.

Раніше у Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Проте спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступав за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Палата представників США 2 листопада схвалила окремо пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів. Допомога Україні в цей законопроєкт не увійшла.

Президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги. Сенат США не підтримав законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України.