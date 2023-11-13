У Держдепі розповіли, про що йшлося на зустрічі Блінкена та Єрмака

Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв українському високопосадовцю постійну підтримку з боку США, включно з допомогою у проходженні зими, повідомляє AFP.

«Ми в усіх наших розмовах з українським урядом чітко даємо зрозуміти, що ми будемо продовжувати стояти поруч з ними (українцями), що ми будемо продовжувати підтримувати їх», – заявив журналістам речник Державного департаменту Метью Міллер.

За його словами, Блінкен говорив з Єрмаком про «кроки, які ми можемо зробити разом з Україною, щоб зміцнити її інфраструктуру до майбутньої зими».

«Звичайно, минулої зими ми бачили, як Росія намагалася вивести з ладу енергетичні об’єкти в Україні. Вони цілком можуть зробити це знову», – сказав Міллер.

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У Вашингтоні Ентоні Блінкен зустрівся з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та іншими українськими посадовцями, зокрема міністеркою економіки Юлією Свириденко, послом України у США Оксаною Маркаровою та заступницею міністра юстиції Іриною Мудрою.

Єрмак подякував Ентоні Блінкену «за особисту відданість підтримці України». Також розповів про ситуацію на фронті та вказав на важливість посилення протиповітряної оборони України.

Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком прибула до США увечері 12 листопада за київським часом.