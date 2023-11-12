Українська делегація з Єрмаком прибула до США

Очолювана першою віцепремʼєркою ­­– міністеркою економіки України Юлією Свириденко делегація прибула 12 листопада до Сполучених Штатів, повідомив у телеграмі заступник голови Офісу президента Андрій Єрмак, який також входить до цієї делегації.

«Матиму зустрічі у Білому домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій. Формула миру президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці і ще багато важливих тем. Дякую нашим партнерам за підтримку України. Разом – сила. Тільки вперед», – написав Єрмак, не навівши інших подробиць.

Провідні представники адміністрації Джо Байдена 7 листопада закликали Конгрес схвалити прохання президента США щодо прямої бюджетної підтримки України. У листі до Конгресу міністр фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен та адміністраторка USAID Саманта Пауер заявили, що запит на 11,8 мільярда доларів «нерозривно пов’язаний з успіхом України на полі бою у спротиві незаконному вторгненню Росії».

За їхніми словами, ці кошти призначені для підтримки функціонування уряду й економіки, тоді як Україна зосереджує свої ресурси на обороні.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Проте спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступав за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Палата представників США 2 листопада схвалила окремо пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів. Допомога Україні в цей законопроєкт не увійшла.

Президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги. Сенат США не підтримав законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України.

Наприкінці жовтня американське видання Politico повідомило, що європейські топпосадовці збираються вирушити до Сполучених Штатів Америки, щоб переконати тамтешній політикум і бізнес у користі від подальшої підтримки України. Це відрядження, про яке повідомило Politico з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, планується на тлі закликів деяких законодавців Республіканської партії США скоротити військову та фінансову допомогу Україні.

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