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Єрмак зустрівся з Блінкеном під час візиту до США

Андрій Єрмак прибув до США із візитом напередодні
Андрій Єрмак прибув до США із візитом напередодні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкенком – про це він повідомив 13 листопада.

Він додав, що з боку України в зустрічі також взяли участь міністерка економіки Юлія Свириденко, посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, а також радники Єрмака Дарія Зарівна і Владислав Власюк.

«Висловив вдячність за направлення Білим домом запиту про фінансування видатків на допомогу Україні. Також детально поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на фронті», – заявив Єрмак.

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Він також розповів Блінкену про потреби Сил оборони та вказав на важливість посилення протиповітряної оборони України:

«З наближенням зими ми очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору».

Єрмак також закликав до якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США щодо безпекових гарантій на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, підписану у Вільнюсі 12 липня.

Пресслужба державного секретаря наразі не коментувала зустріч.

Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком прибула до США увечері 12 листопада за київським часом.

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