Єрмак зустрівся з Блінкеном під час візиту до США

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкенком – про це він повідомив 13 листопада.

Він додав, що з боку України в зустрічі також взяли участь міністерка економіки Юлія Свириденко, посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, а також радники Єрмака Дарія Зарівна і Владислав Власюк.

«Висловив вдячність за направлення Білим домом запиту про фінансування видатків на допомогу Україні. Також детально поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на фронті», – заявив Єрмак.

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Він також розповів Блінкену про потреби Сил оборони та вказав на важливість посилення протиповітряної оборони України:

«З наближенням зими ми очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору».

Єрмак також закликав до якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США щодо безпекових гарантій на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, підписану у Вільнюсі 12 липня.

Пресслужба державного секретаря наразі не коментувала зустріч.

Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком прибула до США увечері 12 листопада за київським часом.