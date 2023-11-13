Білий дім: Байден обговорить із Сі Цзіньпіном відновлення каналів зв’язку між США та КНР у військовій сфері

Президент Джо Байден прагне відновити канали зв’язку у військовій сфері з Китаєм і планує поговорити про це на найближчій зустрічі зі лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як передає агенція Reuters, про це повідомив у неділю радник голови Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

«Президент рішуче налаштований на відновлення зв’язків між військовими (двох країн), оскільки вважає, що це відповідає інтересам національної безпеки США, – сказав Салліван в інтерв’ю каналу CBS. – Нам потрібні ці лінії зв’язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозуміння».

За словами Саллівана, відновлення військових каналів зв’язку може відбуватися від найвищого керівництва до оперативно-тактичного рівня, а також між ВМС та ВПС двох країн.

Байден зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Це буде лише друга особиста зустріч двох лідерів з моменту вступу Байдена на посаду у січні 2021 року.

Очікується, що на зустрічі Байдена та Сі обговорюватимуть такі питання, як вторгнення Росії в Україну, війна між Ізраїлем та «Хамас», зв’язки Північної Кореї з Росією, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, права людини, виробництво фентанілу, штучний інтелект, торгово-економічні відносини тощо.