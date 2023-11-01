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Reuters: у Білому домі заявили про «принципову домовленість» щодо зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

Торік Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрічалися на полях зустрічі G20 на Балі
Торік Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрічалися на полях зустрічі G20 на Балі

Команди президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна мають принципову домовленість про зустріч лідерів у Сан-Франциско в листопаді, але важливі деталі ще мають бути узгоджені, повідомив Reuters вівторок високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

«Є принципова домовленість зустрітися в Сан-Франциско в листопаді. Ми все ще працюємо над важливими деталями, необхідними для завершення цих планів», – сказав чиновник.

Чиновник посилився на коментар речниці Білого дому Карін Жан-П’єр на її щоденному брифінгу, де вона сказала, що обидва лідери прагнуть провести «конструктивну розмову» на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили перспективу зустрічі Джо Байдена і Сі Цзіньпіна під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Білому домі і в Держдепартаменті в п’ятницю.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва має відбутися в середині листопада.

Торік Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрічалися на Балі, на полях зустрічі G20. Обидві сторони домовилися відновити переговори, створити робочі групи з конкретних питань і розширити особисті контакти.

У червні з візитом у Пекіні перебував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше цього року західні чиновники висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги. Ці звинувачення Пекін відкидає.

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