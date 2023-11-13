Трамп-молодший удруге свідчитиме у справі про цивільне шахрайство щодо батька

Дональд Трамп-молодший 13 листопада збирається знову дати свідчення в суді у справі щодо ймовірного шахрайства свого батька, експрезидента США Дональда Трампа, повідомляє агенція Reuters.

За повідомленням, сторона захисту викликала його для відповіді на запитання про родинний бізнес Трампа з нерухомим майном.

Дональда Трампа, лідера серед кандидатів у президенти від Республіканської партії у 2024 році, разом із двома його дорослими синами та 10 його компаніями звинувачують у роздуванні його статків на 2,2 мільярда доларів, щоб забезпечити краще фінансування.

Позов генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс вимагає щонайменше 250 мільйонів доларів відшкодування збитків, а також запровадження обмежень, які б фактично заборонили Трампу та його дорослим синам доступ до індустрії нерухомого майна Нью-Йорка.

Трамп заперечує свою провину та звинувачує Летицію Джеймс, обрану демократами, і суддю, який розглядав справу, у політичній упередженості та «втручанні у вибори». Під час свідчень минулого тижня Трамп визнав неточності у своїх фінансових звітах, але сказав, що розбіжності не стосувалися банків, які використовували їх для визначення ціни його кредитів.