США завдали удари по іранських базах у Сирії

Сполучені Штати оголосили, що завдали у неділю авіаудари по двох іранських базах на південному сході Сирії поблизу кордону з Іраком, зокрема у населених пунктах Маядін та Абу-Камаль.

Як сказав міністр оборони США Ллойд Остін, ударів завдано по об’єктах іранського «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР) та пов'язаних з Іраном озброєних угруповань, розташованим у долині Єфрату.

У заяві Пентагону наголошується, що удари відбулися з метою гарантування безпеки американських військовослужбовців, у відповідь на удари по американських базах у регіоні.

Телеканал Fox News з посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США повідомив, що щонайменше шестеро людей загинули в результаті авіаударів США по підтримуваних Іраном групах на сході Сирії.

Раніше президент США Джо Байден попереджав, що США готові завдати подальших ударів у разі потреби проти угруповань, які, на думку Вашингтона, фінансуються Іраном і несуть відповідальність за напади на американські сили на Близькому Сході. За даними Пентагону, війська США в Сирії та Іраку зазнали близько 50 атак з 17 жовтня. 26 жовтня два літаки F-16 ВПС США здійснили нальоти на склади зі зброєю та боєприпасами, що належать КВІР. Нині близько 900 американських військових дислокуються в Сирії, ще 2500 – в Іраку.