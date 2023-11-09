США завдали авіаудару по об’єкту в Сирії, пов’язаному з підтримуваними Іраном бойовиками

США завдали авіаудару 8 листопада по об’єкту в східній Сирії, пов’язаному з підтримуваними Іраном збройними формуваннями, у відповідь на те, що протягом останніх кількох тижнів зростає кількість атак на бази, де розміщені війська США в регіоні, заявив Пентагон.



За повідомленням, цей удар було завдано «з метою самооборони».



Два американські винищувачі F-15 завдали удару по сховищу зброї, пов’язаному з іранським «Корпусом вартою ісламської революції».

«Сполучені Штати повністю готові вживати подальших необхідних заходів для захисту наших людей і наших об’єктів. Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американський персонал продовжить виконувати місії по боротьбі з ІДІЛ в Іраку та Сирії», – зазначають у Пентагоні.



Це вже другий випадок менш ніж за два тижні, коли США бомбили об’єкти, які використовували бойовики.

Читайте також: Проіранські збройні групи заявляють про нові напади на бази США в Сирії

Наприкінці жовтня Пентагон повідомляв про завдання ударів по об’єктах зі зброєю і боєприпасами на сході Сирії, пов’язаних з іранським «Корпусом вартою ісламської революції» і підтримуваних ним бойовиках.

За повідомленням Білого дому, у жовтня президент США Джо Байден в особистому зверненні до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї застеріг Тегеран від нападів на персонал США на Близькому Сході.

Сполучені Штати мають 900 військовослужбовців у Сирії та ще 2500 – у сусідньому Іраку.