Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться сьогодні у США

Президент США Джо Байден зустрінеться сьогодні із лідером Китаю Сі Цзіньпіном в американському Сан-Франциско – вперше за рік.

Очікується, що сторони говоритимуть про вторгнення Росії в Україну, війну Ізраїлю та «Хамасу», Тайвань, Південно-Китайське море, Північну Корею та права людини. Говоритимуть також про протидію торгівлі наркотиками та про штучний інтелект, пишуть у середу західні агенції.

Байден і Сі ще учора прибули до Сан-Франциско для зустрічі в рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Попередньо, Сі Цзіньпін і Байден з міркувань безпеки зустрінуться поза офіційним місцем проведення саміту у маєтку за межами Сан-Франциско. Джон Кірбі, речник Білого дому сказав, що США сподіваються на «дуже продуктивну, відверту та конструктивну розмову».

Нинішні переговори із Сі Цзіньпіном будуть лише другою особистою зустріччю двох лідерів з моменту вступу Байдена на посаду у січні 2021 року.