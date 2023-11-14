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Китай міг би зіграти «певну роль», допомагаючи США підтримувати Україну – Кірбі

У Білому домі сподіваються, що розмова Джо Байдена та Сі Цзіньпіна буде «дуже продуктивною, відвертою та конструктивною»
У Білому домі сподіваються, що розмова Джо Байдена та Сі Цзіньпіна буде «дуже продуктивною, відвертою та конструктивною»

Китай міг би зіграти «певну роль», допомагаючи США підтримувати Україну, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Я думаю, що вони (лідери США та Китаю – ред.), безумовно, захочуть поговорити про те, що відбувається в Україні. Президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії. Китай міг би зіграти тут певну роль, допомагаючи нам підтримувати Україну, сприяючи просуванню бачення президента Зеленського про справедливий мир», – сказав він.

У Білому домі сподіваються, що це буде «дуже продуктивна, відверта, конструктивна розмова», додав Кірбі.

Президент США Джо Байден зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Це буде лише друга особиста зустріч двох лідерів з моменту вступу Байдена на посаду у січні 2021 року.

Очікується, що на зустрічі Байдена та Сі обговорюватимуть такі питання, як вторгнення Росії в Україну, війна між Ізраїлем та «Хамас», зв’язки Північної Кореї з Росією, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, права людини, виробництво фентанілу, штучний інтелект, торгово-економічні відносини тощо.

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