Китай міг би зіграти «певну роль», допомагаючи США підтримувати Україну – Кірбі

Китай міг би зіграти «певну роль», допомагаючи США підтримувати Україну, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.



«Я думаю, що вони (лідери США та Китаю – ред.), безумовно, захочуть поговорити про те, що відбувається в Україні. Президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії. Китай міг би зіграти тут певну роль, допомагаючи нам підтримувати Україну, сприяючи просуванню бачення президента Зеленського про справедливий мир», – сказав він.



У Білому домі сподіваються, що це буде «дуже продуктивна, відверта, конструктивна розмова», додав Кірбі.

Президент США Джо Байден зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Це буде лише друга особиста зустріч двох лідерів з моменту вступу Байдена на посаду у січні 2021 року.

Очікується, що на зустрічі Байдена та Сі обговорюватимуть такі питання, як вторгнення Росії в Україну, війна між Ізраїлем та «Хамас», зв’язки Північної Кореї з Росією, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, права людини, виробництво фентанілу, штучний інтелект, торгово-економічні відносини тощо.