Штурм лікарні і захоплення будівель, підконтрольних «Хамасу» – армія Ізраїлю про операцію у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила про захоплення за останні години у Газі будівель парламенту, уряду та штаб-квартири поліції, підконтрольних угрупованню «Хамас» (визнаний терористичною організацією в ЄС та США). Також під контроль ізраїльські військові взяли будинок інженерного факультету місцевого університету, який, за даними ЦАХАЛ, «служив інститутом для розробки та виробництва зброї».

Крім того, у ніч на середу ізраїльська армія розпочала штурм лікарні «Аш-Шифа – на території установи з’явилася ізраїльська військова техніка, а спецпризначенці увійшли до одного з корпусів.

Ізраїль стверджує, що під цією лікарнею перебуває командний пункт «Хамас». Підконтрольна угрупованню місцева влада заявляє про гуманітарну катастрофу та перетворення лікарні на морг.

США кажуть, що під лікарнею є командний пункт, але виступають проти кровопролиття. «Хамас» заперечує, що використовує лікарню як щит для свого підземного командного пункту.

Попри численні операції армії Ізраїлю, «Хамас» продовжує обстрілювати територію Ізраїлю із Сектора Гази: в Ашкелоні щонайменше дві людини зазнали поранень. Були повідомлення про трьох поранених в Тель-Авіві.

Також ізраїльські військові повідомили, що ЦАХАЛ використала систему протиповітряної оборони для перехоплення ракети поблизу Червоного моря після того, як у місті Ейлат пролунали сирени повітряної тривоги. Військові зазначили, що снаряд не перетнув ізраїльську територію.

Як і раніше, невідомо, де перебувають 240 ізраїльських заручників, захоплені у полон «Хамасом».