Палата представників США схвалила проєкт про фінансування – без допомоги Україні чи Ізраїлю

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування, щоб уникнути закриття уряду. Документ не передбачає додаткової допомоги для Ізраїлю чи України.

Законопроєкт спікера Майка Джонсона був схвалений на двопартійній основі 336-95 голосами. 93 республіканці виступили «проти».

Тепер Сенат має схвалити цей документ до п’ятниці, 17 листопада.

Двоетапний план, який пропонується законопроєктом, продовжить фінансування до 19 січня для пріоритетних сфер. Решта буде фінансуватися до 2 лютого.

Представник Білого дому заявив, що президент США Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт.

«Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише цю резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів», – сказав чиновник, якого цитує СNN.

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Новий бюджетний рік у США розпочався 1 жовтня, до цієї дати законодавці мали би погодити 12 законопроєктів про видатки та профінансувати уряд на 2024 рік. Повноцінного річного фінансування законодавцям погодити не вдалося, але попередній спікер Палати представників зміг уникнути урядового «шатдауну», погодивши двопартійну короткострокову резолюцію про фінансування уряду до 17 листопада.