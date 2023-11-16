Лідери США і Китаю домовилися відновити військові зв’язки

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити військові зв’язки на своєму першому за рік саміті у середу. Про це пишуть західні агенції (AP, AFP, DPA, Reuters), які відстежували хід зустрічі.

«Ми з ним домовилися, що кожен з нас може взяти трубку, зателефонувати напряму, і нас негайно почують», – сказав Байден про військові контакти сторін.

Він додав, що відновлення високого рівня зв’язку між військовими США та Китаю, який Китай перервав після того, як тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у 2022 році, був «критично важливим» для уникнення можливих конфліктів.

Сторони також домовилися провести переговори щодо штучного інтелекту та поглибити співпрацю стосовно зміни клімату напередодні конференції у Дубаї наступного місяця.

Водночас Байден і Сі не змогли дійти до якоїсь однієї позиції щодо Тайваню. Лідер Китаю сказав своєму американському колезі припинити озброювати острів і сказав, що возз’єднання Китаю і Тайваню «не зупинити».

Поза тим, Байден назвав переговори «одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали».

Водночас, коли Байден завершив пресконференцію, його спитали, чи вважає він Сі Цзіньпіна диктатором, як це було в червні.

«Я маю на увазі, що він диктатор у тому сенсі, що він керує країною, комуністичною країною, яка базується на формі правління, абсолютно відмінній від нашої», – прокоментував Байден.

Лідери США та Китаю провели чотиригодинні переговори, які мали на меті запобігти переростанню напруженості у конфлікт між найбільшими економіками світу. Дипломати з обох сторін витратили місяці, намагаючись організувати ці переговори.

Китайський лідер, оцінюючи переговори, сказав, що «повертатися один до одного спиною не можна», і сказав, що «планета Земля достатньо велика, щоб дві країни могли досягти успіху».

Байден і Сі також обговорили війну в Україні та Секторі Гази, в яких їхні країни підтримують протилежні сторони. Детального звіту, про що йшла мова стосовно України, наразі немає. Офіційний представник США сказав, що Байден під час закритої зустрічі наголосив Сі на тому, щоб той утримався від військової підтримки вторгнення Росії в Україну.

Кремль тим часом назвав переговори «важливими для всіх».