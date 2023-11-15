Байден на зустрічі з Сі заявив про «реальний прогрес»

Президент США Джо Байден, який 15 листопада вперше за рік зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном для переговорів, спрямованих на послаблення напруженості між двома країнами через військові конфлікти, торгівлю наркотиками і штучний інтелект, заявив про досягнення «реального прогресу».

Байден сказав, що США і Китай повинні забезпечити, щоб конкуренція між ними «не переросла в конфлікт» і вести свої відносини «відповідально», повідомило агентство Reuters. Він сказав, що такі питання, як зміна клімату, боротьба з наркотиками і штучний інтелект, вимагають спільної уваги.

Після ранкової сесії переговорів і перед тим, як вирушити на обід із Сі, Байден написав у соцмережі X: «Я ціную сьогоднішню розмову з президентом Сі, тому що я вважаю найважливішим, щоб ми чітко розуміли один одного, лідер лідера. Існують критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу».

У заяві Білого дому йдеться про те, що лідери «провели відверту і конструктивну дискусію з низки двосторонніх і глобальних питань і обмінялися думками щодо питань, з яких є розбіжності».

Сі сказав Байдену, коли вони почали свої переговори, що багато чого сталося після їхньої останньої зустрічі рік тому на Балі. «Світ вийшов із пандемії COVID, але все ще зазнає її величезного впливу. Глобальна економіка відновлюється, але її динаміка залишається млявою», – зауважив Сі.

Він назвав американсько-китайські відносини «найважливішими двосторонніми відносинами у світі» і сказав, що вони з Байденом «несуть велику відповідальність перед двома народами, перед світом і перед історією».

«Для двох великих країн, таких як Китай і Сполучені Штати, відвернутися одна від одної – не варіант, – сказав Сі. – Для однієї сторони нереально перебудувати іншу, а конфлікт і протистояння мають нестерпні наслідки для обох сторін».

Байден і Сі під час зустрічі обговорять низку питань, де країни перебувають на протилежних сторонах, включаючи Тайвань, Південно-Китайське море, війну Ізраїлю і «Хамасу», вторгнення Росії в Україну, Північну Корею і права людини.

Нинішні переговори із Сі Цзіньпіном – друга особиста зустріч двох лідерів від моменту вступу Джо Байдена на посаду президента в січні 2021 року. Це перший за останні шість років візит Сі Цзіньпіна до США.