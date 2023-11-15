Українські аспекти саміту США-Китай

15 листопада в Сан-Франциско відбудеться зустріч президент США Джо Байдена та китайського дір Сі Цзіньпіна – її вважатимуть ключовою для певної нормалізації відносин Вашингтону та Пекіну, які часом називають кризовими. Не обійдуть два лідери і питання війни в Україні, але воно не буде домінувати, кажуть співрозмовники Радіо Свобода. Отже, чого очікувати від саміту – зокрема для України?

А що вважатиметься за гарний результат саміту?

Це друга зустріч зустріч Джо Байдена з Сі Цзіньпінем після їхньої зустрічі під час саміту «Групи двадцяти» на індонезійському Балі. І це перший за останні шість років візит Сі Цзіньпіна до США.

Як очікується, головним наслідком американо-китайського саміту може стати відновлення прямого зв’язку між Пентагоном та Міноборони Китаю. Така «гаряча лінія» вже колись існувала, але потім перервалась і були небезпечні інциденти чи можливість ескалації між військовими США та Китаю в Тихоокеанському регіоні – зокрема поблизу Тайваню і в Південнокитайському морі.

Як сказав Джо Байден, говорячи про те, що було б «маркером» успішності саміту з Сі Цзіньпінем: «Повернутися до нормального стану контактів. Щоб можна було підняти слухавку і поговорити одне з одним, коли якась криза. Щоб наші військові все ще могли мати канали зв’язку між собою. Як я вам сказав, ми не збираємось віддалятися від Китаю, але що ми намагаємось зробити – так це змінити наші взаємовідносини на краще».

Також Байден, як писало видання Politico, буде просити Китай використати його вплив на Іран, аби той не роздмухував далі конфлікт на Близькому сході на тлі війни Ізраїлю й «Хамасу».

Повернутися до нормального стану. Щоб можна було підняти слухавку і поговорити, коли якась криза

За останні пару днів вже домовлено, що Китай купить три мільйони тонн американської сої, будуть обмеження на імпорт китайської хімпродукції (зокрема небезпечного для здоров’я фентанілу), Пекін зніме заборону на імпорт Boeing 737 MAX зі США, також збільшиться кількість авіарейсів між США та Китаєм. Також зросте співпраця щодо запобігання кліматичним змінам – Китай є одним з найбільших забруднювачів через широке використання вугілля в тепловій енергетиці.

Чи будуть обговорювати Україну?

Так, без сумніву. І хоча війна в Україні не буде темою номер один на порядку денному переговорів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, але вона фігурувати високо.

Президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну

Як сказав Джон Кірбі, речник Білого дому з питань безпеки про розмову лідерів: «Я думаю, що вони, безумовно, захочуть поговорити про те, що відбувається в Україні. Президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії. Китай міг би зіграти тут певну роль, допомагаючи нам підтримувати Україну, сприяючи просування бачення президента Зеленського про справедливий мир».

Що з китайським «мирним планом»?

Пекін презентував свій «мирний план» в лютому цього року. І він – радше обтічний набір постулатів китайської позиції щодо війни в Україні.

Серед іншого, китайський «план» висловлював повагу до територіальної цілісності «всіх країн», не називаючи при цьому України, територіальну цілісність якої порушила Росія. Та й війна в китайському «плані» фігурує усього лише як «українська криза».

Також Китай виступає не стільки проти членства України в НАТО, як дотримується позиції, що розширення альянсу не сприяє глобальній безпеці. Щодо євроінтеграції України в Пекіну застережень немає та й не може бути.

А що з «формулою миру» України?

Китай не брав участі в першому засіданні радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулась в Копенгагені в червні цього року.

Але от в другій зустрічі – в серпні в саудівській Джидді Китай участь брав. Це вважали одним з проривних моментів саудівської зустрічі і ознакою того, що Росія на міжнародній арені потрапляє у все більшу ізоляцію, ведучи війну проти України.

Однак в кінці жовтня в третій зустріч радників на Мальті, яка зібрала рекордну кількість країн – понад 60, – Китаю знову не було!

Тут і питання: чи в зустрічі Джидді Китай брав участь через інтерес до української «формули миру», чи просто через те, що не міг відмовити Саудівській Аравії, від нафти якої Китай дуже залежний?

Також Китай був посередником в нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Іраном, давши платформу для контактів, які поліпшили відносини між Тегераном та Ріадом.

Цікаво буде подивись, чи візьме Китай участь в наступній, четвертій зустрічі радників, яка може стати останньої перед планованим на початок наступного року самітом миру.

Чи тема Тайваню якось пов’язана з війною в Україні?

Так, Китай дуже уважно від самого початку російсько-української війни стежив за тим, як Захід допомагає Україні, чи готовий надсилати – і яку? – зброю українцям, які санкції запроваджуються проти Росії тощо…

У фокусі переговорів – Тайвань, який залишається джерелом напруги між Пекіном та Вашингтоном

Все це ніби примірялось, проєкціонувалось на Тайвань – а що було б, якби Пекін справді вторгся на острів?

«Китайці прекрасно розуміють, що вони не можуть дозволити собі подальшого погіршення відносин (зі США), і тригером тут послужив візит Ненсі Пелосі до Тайваню. Там ще китайські аеростати збивали над територією США», – говорить в інтерв’ю Радіо Свобода ексочільник МЗС України Павло Клімкін.

Періодично китайська авіація заходить у повітряний простір Тайваню, а кораблі – у тайванську морську зону.

Але зараз може бути певна нормалізація – вже відновлене авіаційне сполучення між Китаєм та Тайванем і кількість рейсів та їхня географія зростатимуть.

«У фокусі переговорів очікується Тайвань, який залишається джерелом напруги між Пекіном та Вашингтоном. Самоуправний острів, який Китай вважає своєю територією, має проводити вибори в січні 2024 року, і зустріч також включить в обговорення вибори у США, які відбудуться рівно за рік – у листопаді 2024-го», – пояснює редактор з питань Китаю Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рід Стендіш.

Чи допомагає Китай Росії зброєю?

Щодо прямих поставок летальної зброї, то, незважаючи на періодичні повідомлення в ЗМІ, що такі поставки мають місце, конкретних доказів не було. Була, щоправда, інформація, що Росія може мати китайські дрони, але ті, що можна комерційно придбати.

Китайці прекрасно розуміють, що вони не можуть дозволити собі подальшого погіршення відносин зі США

«Головне – це технології і товари подвійного використання. Росія не може виробляти мікрочіпи так необхідні. Вона не може виробляти багато компонентів для своєї зброї. І от саме ті товари подвійного використання, які насправді використовуються в російському ВПК, їхній експорт є досить критичним. Тобто, у Китаю є важелі впливу на Росію», – каже Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019).

«Заклики США, щоб Китай зупинив експорт високотехнологічних товарів до Росії є приймати бажане за дійсне, і американська сторона, ймовірно, не проведе забагато часу озвучуючи такі вимоги», – каже Радіо Свобода Аґата Демараіс з Європейської ради з зовнішньої політики.

Також неодноразово були прохання США, щоб Китай не пом’якшував ефект західних санкцій проти Росії через її війну в Україні. Але навіть зараз з’являється інформація, що Китай закуповує рекордні обсяги російської нафти за зниженими цінами.

Чи Китай проявив себе з впливом на Росію?

Деякі міжнародні оглядачі говорили, що Пекін дуже стурбований російськими погрозами щодо можливого застосування ядерної зброї на тлі війни в Україні. Такі погрози лунають з Москви ледь не пару разів на місяць.

Такий меседж, як писали ЗМІ, Пекін висилав Москві – в жодному разі ядерна зброя не повинна бути застосована.

Також Китай, згідно з повідомленнями, нібито висловлював стурбованість ситуацією на Запорізькій АЕС, яка перебуває в російських руках від самого початку війни, і взагалі наголошував на потребі безпеки для АЕС в Україні.

«Не думаю, що… бесіда (Байден-Сі) принесе якісь фундаментальні прориви для нас. Але зміни позиції, безмовно, можуть бути. І я скоріше очікую на позитивні зміни для нас в цьому сенсі, – каже в інтерв’ю Павло Клімкін. – Чим кращі китайсько-американські відносини..., чим стабільніші – бо на покращення фундаментальне ніхто поки що не сподівається, – тим однозначно краще для України».