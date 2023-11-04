«Уйгури солідарні з Україною» – голова Світового конгресу уйгурів

Офіційний Київ досі чітко не засудив порушення прав уйгурів у Китаї, а рік тому Україна утрималась від голосування у Раді ООН з прав людини, яка могла б почати перше в історії обговорення імовірного геноциду уйгурів у межах ООН. Водночас уйгури підтримують Україну у боротьбі з Росією. Про це в кулуарах «Форуму 2000» у Празі сказав Радіо Свобода голова Світового конгресу уйгурів Долкун Айса.

– Ми знаємо, що є уйгури, які долучаються до боротьби України проти Росії. Що ви про них знаєте? Можливо, ви знаєте, скільки їх і навіщо ці люди приєднуються? Чому для уйгурів важливо бути частиною цього?

– Ну, ми теж тут (на «Форумі 2000», який мав у програмі окремий «форум для України» – ред.). Звичайно, в першу чергу уйгури солідарні з українським народом через те, що Росія вторглася та незаконно окупувала українську територію. Ми не можемо прийняти це. Ми демонструємо нашу повну солідарність з українським народом. Це важливо.

Але ми також чули, що деякі уйгури приєднуються до українців, щоб боротися проти російського вторгнення. Але, чесно кажучи, скільки людей, яка передісторія цього? Я особисто не маю ні думки, ні знань з цього приводу.

– Рік тому, коли Україна утрималася при голосуванні щодо ініціювання дискусії щодо порушень прав уйгурів у Раді ООН з прав людини, потім вона змінила свою позицію. Ви можете прокоментувати це? Яке ваше ставлення до цього? І наскільки важливою була ця дискусія?

– Так, це був перший випадок, коли уйгурську резолюцію було подано на розгляд Ради ООН з прав людини. Для нас це дуже важливо, тому що після публікації доповіді верховного комісара ООН Бачелет (про імовірні злочини китайської влади – ред.) було вкрай важливо, щоб Рада ООН з прав людини змогла вжити термінових заходів щодо уйгурського питання.

Україна – одна з країн, яка утрималася, а пізніше, наступного дня, змінила позицію

Але, на жаль, ця резолюція була провалена, оскільки деякі країни утрималися, деякі країни підтримали Китай, а деякі країни підтримали цю резолюцію.

Україна – одна з країн, яка утрималася, а пізніше, наступного дня, змінила позицію.

Ми солідарні з Україною, весь світ солідарний. Україна повинна стояти на правильному боці історії

Тому ми дуже розчаровані цими утриманими, тому що ми солідарні з Україною, весь світ солідарний. Україна повинна стояти на правильному боці історії. Україна виправила голосування, і ми цьому раді, але вже пізно.

Звичайно, ми знаємо деяку передісторію, тому що Китай використовував політику вакцинації проти COVID і тисне не лише на Україну, а й на багато країн. Китай тиснув на багато інших країн: якщо ви підтримуєте цю резолюцію, ми не можемо постачати китайські вакцини. Тому що в той час вакцина була важливим інструментом для життя людини. Тому Китай також використовує цю причину для тиску на Україну.

(Раніше Китай вже заперечував політику шантажу України вакцинами у 2021 році. Тоді агентство Associated Press повідомило, що Київ нібито відкликав свій підпис під заявою понад 40 країн щодо розслідування порушення прав людини у китайському регіоні Сіньцзян. Китайське МЗС заперечило, що Китай погрожував зупинити постачання вакцин від COVID-19 – ред.).

– Як ви оцінюєте, як українська влада ставиться до питання ймовірного геноциду уйгурів? Чи відчуваєте ви, що офіційний уряд все ще схиляється до Пекіну, щоб не спровокувати Китай прямо підтримати РФ? Яка ваша оцінка?

– Чесно кажучи, поки що ми не чули жодної офіційної заяви президента Зеленського чи іншого урядовця, яка б засуджувала політику геноциду Китаю щодо уйгурів.