У Пентагоні висловили стурбованість через допомогу Північній Кореї з боку Китаю та Росії – ЗМІ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що держави-члени ООН, які забезпечують дотримання перемир’я в Корейській війні, стурбовані тим, що Китай і Росія допомагають Північній Кореї розширювати свій військовий потенціал, дозволяючи Пхеньяну ухилятися від санкцій. ООН.

Як передає Reuters, про це Остін сказав на зустрічі у Південній Кореї з міністрами оборони та представниками 17 країн, що входять до складу Командування ООН (UNC) – органу, який спостерігає за перемир’ям.

«Ми глибоко стурбовані тим, що КНР і Росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, дозволяючи їй ухилятися від санкцій Ради безпеки ООН… Ми також стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР», – сказав він.

Вашингтон звинуватив Північну Корею у постачанні військової техніки в Росію для використання у війні проти України, а Москву – у наданні технічної військової підтримки КНДР. Північна Корея та Росія заперечують будь-які угоди з постачання зброї, хоча їхні лідери пообіцяли тіснішу військову співпрацю, коли зустрічалися у вересні на Далекому Сході Росії. Китай, найближчий союзник Північної Кореї, заявив, що дотримується міжнародних зобов’язань.

Очікується, що у вівторок Командування ООН відновить зобов’язання реагувати на будь-яку північнокорейську агресію і ухвалить спільну заяву про спільне реагування у разі надзвичайних ситуацій на Корейському півострові, повідомило міністерство оборони Південної Кореї.

Північна Корея назвала Командування ООН «інструментом конфронтації США», який не має нічого спільного з ООН, і що його треба розпустити, щоб запобігти початку нової війни на Корейському півострові.