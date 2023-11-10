Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Влада КНДР висловилась щодо заяв Блінкена про співпрацю Пхеньяна із РФ

Лідери РФ і КНДР Володимир Путін та Кім Чен Ин (фото ілюстративне)
Лідери РФ і КНДР Володимир Путін та Кім Чен Ин (фото ілюстративне)

Міністерство закордонних справ Північної Кореї відреагувало на заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо відносин Північної Кореї та Росії та заявило, що вони лише посилюють політичну та військову напруженість на Корейському півострові. Про це, як передає агенція Reuters, повідомило в суботу державне агенство Північної Кореї KCNA.

«Сполучені Штати мають звикнути до нової реальності відносин КНДР і Росії», – заявили в МЗС Північної Кореї. – Незалежно від того, що кажуть інші, дружні відносини і співпраця між КНДР і Росією, які прагнуть до незалежності, миру і дружби, будуть неухильно зміцнюватися».

9 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поділяє занепокоєння Південної Кореї щодо зростання військової співпраці між Північною Кореєю та Росією. У цьому контексті він сказав про «вулицю з двостороннім рухом», маючи на увазі потік зброї та технічної підтримки.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG