Байден і Сі почали зустріч, на якій намагатимуться поліпшити відносини США і Китаю

Президент Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 листопада розпочали свою першу особисту зустріч за рік.

На переговорах сподіваються стабілізувати відносини між США і Китаєм, але Байден також готовий протистояти своєму колезі щодо складних питань, таких як торгівля, відносини Пекіна з Іраном і права людини, повідомили в Білому домі.

Байден привітав китайського лідера в маєтку Філолі, за 48 кілометрів на південь від Сан-Франциско. Обидва політики після переговорів візьмуть участь у саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Байден сказав, що мета їхньої зустрічі полягає в тому, щоб лідери «розуміли один одного», а Сі сказав, що вони несуть «важку відповідальність» перед світом.

Востаннє Байден і Сі мали зустріч під час саміту «Групи двадцяти» на індонезійському Балі минулого року.

Відтоді зв’язки між двома країнами ще більше погіршилися через збиття США китайської шпигунської кулі, розбіжності щодо Тайваню і злом Китаєм електронної пошти одного з чиновників Байдена.

У Білому домі раніше повідомляли, що під час переговорів Байден і Сі торкнуться також питання України.

Як сказав Джон Кірбі, речник Білого дому з питань безпеки про розмову лідерів: «Я думаю, що вони, безумовно, захочуть поговорити про те, що відбувається в Україні. Президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії. Китай міг би зіграти тут певну роль, допомагаючи нам підтримувати Україну, сприяючи просування бачення президента Зеленського про справедливий мир».

Нинішні переговори із Сі Цзіньпіном – друга особиста зустріч двох лідерів від моменту вступу Джо Байдена на посаду президента в січні 2021 року. Це перший за останні шість років візит Сі Цзіньпіна до США.