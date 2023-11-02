США прагнуть до співпраці з Китаєм, але не підуть на компроміс у сфері нацбезпеки – Єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон прагне співпрацювати з Китаєм у вирішенні глобальних викликів, починаючи від зміни клімату і закінчуючи проблемою боргу, але не підуть на компроміс у таких сферах як національна безпека, повідомляє агенція AFP.

«Ми знаємо, що американсько-китайські відносини є одними з найбільш значущих у світі.Нам потрібно все правильно зробити», – сказала Єллен на заході у Вашингтоні.



За її словами, Сполучені Штати працюють над співробітництвом у міжнародних питаннях, включаючи зміну клімату та боргові труднощі в країнах з низьким рівнем доходу, але Вашингтон не піде на компроміс щодо захисту своїх інтересів національної безпеки та просування прав людини.



Вона наголосила, що дії США щодо національної безпеки будуть «вузькоспрямованими», посилаючись на нещодавні обмеження на зовнішні інвестиції, які, як наполягав Вашингтон, спрямовані не на стримування зростання Китаю, а на збереження національних інтересів.



Іншим ключовим аспектом підходу США є підтримка взаємовигідних зв’язків, сказала міністр, додавши, що це означає «адекватне реагування на несправедливу економічну практику Китаю».

Коментарі Джанет Єллен щодо підходу Вашингтона до американсько-китайських зв’язків були зроблені напередодні зустрічей Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) цього місяця в Сан-Франциско, де очікується, що президент Джо Байден зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном вперше після їхньої зустрічі на Балі минулого року.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва має відбутися в середині листопада.