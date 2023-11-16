Українські військові кажуть, що армія РФ втратила за добу понад 1000 своїх вояків

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 315 620 своїх військових, зокрема 1130 – за останню добу, свідчать дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 листопада.

Серед інших російських втрат в українському командуванні звернули увагу на такі:

танків – 5388 (+11 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 10121 (+17)

артилерійських систем – 7683 (+36)

РСЗВ – 892 (+8)

засобів ППО – 585 (+3)

літаків – 323

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)

крилатих ракет – 1563 (+1)

кораблів/катерів – 22

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40)

спеціальної техніки – 1084 (+1)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 3 листопада підтвердили загибель 35 780 російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

22 жовтня Міністерство оборони Британії оприлюднило дані про ймовірні втрати Росії у війні проти України.

«Цілком ймовірно, що Росія зазнала постійних втрат (убитих і поранених) від початку конфлікту від 150 000 до 190 000 осіб, а загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (одужали і мають повернутися на поле бою), становить близько 240 000-290 000. Ці дані не включають ПВК «Вагнера» чи її батальйонів з колишніх в’язнів, які воювали в Бахмуті», – йшлося у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.