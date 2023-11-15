Зеленський: Україна не може дозволити собі «будь-яку патову ситуацію» у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може дозволити собі «будь-яку патову ситуацію» у війні.

«Заморожена війна – це як вулкан, який спить, але точно прокинеться. Питання часу. Тому ми не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації. Патова ситуація – це тимчасова слабкість. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні її закінчити. Закінчити з повагою. Щоб весь світ знав, що той, хто прийшов, захопив і вбив, поніс відповідальність», – сказав він під час розмови з африканськими журналістами.

За його словами, якщо це «патова ситуація і заморожений конфлікт», потрібно чесно сказати – наступні покоління будуть воювати, тому що Росія «знову прийде, якщо її не поставити на місце».



Зеленський каже, що війну треба закінчувати.



«Ми хочемо миру. Це закінчення може бути різне – комусь подобатися, комусь ні. Але воно потрібне. Воно має бути таким, щоб зло постраждало, а не тільки Україна, на яку це зло напало. Тоді це справедливо», – додав президент.

На початку листопада в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.

Володимир Зеленський визнав, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він наголосив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.