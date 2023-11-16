Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні та Ізраїлю

Палата Представників США (Сенат) схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування американського уряду до 19 січня без фінансової допомоги для України та Ізраїлю. Документ схвалили 87 сенаторів, проти висловились 11.

Йдеться про продовження фінансування до 19 січня пріоритетних сфер, решта буде фінансуватися до 2 лютого.

Раніше, 14 листопада також і Палата представників США схвалила проєкт нової тимчасової бюджетної резолюції (ТБР), уникнувши припинення роботи федерального уряду (шатдауну).

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт, якщо його схвалить Сенат.

Надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова напередодні пояснила, що нова тимчасова бюджетна резолюція (ТБР) є так званою «чистою» резолюцією – тобто продовжує дію видатків на рівні минулого року. Жодні додаткові питання, які зараз активно обговорюються в Конгресі, включно з міжнародною допомогою Україні та Ізраїлю, не планувались в цей документ.

За її словами, допомога Україні й надалі активно обговорюється в Конгресі – як у варіанті пропозиції поданої Адміністрацією Байдена (він подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, більша частина – 61,4 млрд доларів – з яких призначена для України – ред.) так і у різних інших модальностях, але на відміну від ТБР допомога обговорюється на рік, а не на 3 місяці.