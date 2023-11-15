Маркарова пояснила, чому вчорашнє голосування у Конгресі США не є «зрадою» для України

Надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова розповіла, чому вчорашнє голосування у Конгресі США не є «зрадою».



«На тлі заяв лідерів обох партій обох палат Конгресу про підтримку, усі конгресмени, які виступали під час загальних дебатів, висловлювались на підтримку проекту. Нова тимчасова бюджетна резолюція (ТБР) є так званою «чистою» резолюцією – тобто продовжує дію видатків на рівні минулого року. Жодні додаткові питання, які зараз активно обговорюються в Конгресі, включно з міжнародна допомогою Україні та Ізраїлю, не планувались в цей документ», – написала вона у своєму фейсбуці.

Маркарова зауважила, що допомога Україні активно обговорюється в Конгресі – як у варіанті пропозиції поданої Адміністрацією Байдена, так і у різних інших модальностях, але на відміну від ТБР допомога обговорюється на рік, а не на 3 місяці.



За її словами, посольство та всі українські делегації активно доносять до Конгресу важливість продовження допомоги Києву, оскільки, серед іншого, перемога України є питанням не тільки української, а й американської національної безпеки.



«Дискусії в Конгресі – дуже складні, і включають як питання, пов’язані з Україною, так і абсоютно внутрішні питання, які загострились в передвиборчий рік. Однак наші друзі і українські кокуси в Конгресі роблять без перебільшення титанічну роботу з обґрунтування, чому зараз час підтримати Україну», – пояснила посол.

14 листопада Палата представників США схвалила проєкт нової тимчасової бюджетної резолюції (ТБР), уникнувши припинення роботи федерального уряду (шатдауну). «За» проголосували 336 конгресменів (127 республіканців та 209 демократів), «проти» 95. Тепер Сенат має схвалити цей документ до п’ятниці, 17 листопада.

Двоетапний план, який пропонується законопроєктом, продовжить фінансування до 19 січня для пріоритетних сфер. Решта буде фінансуватися до 2 лютого.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт, якщо його схвалить Сенат.

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Новий бюджетний рік у США розпочався 1 жовтня, до цієї дати законодавці мали би погодити 12 законопроєктів про видатки та профінансувати уряд на 2024 рік. Повноцінного річного фінансування законодавцям погодити не вдалося, але попередній спікер Палати представників зміг уникнути урядового «шатдауну», погодивши двопартійну короткострокову резолюцію про фінансування уряду до 17 листопада.