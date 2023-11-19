Радник Байдена припустив, що Ізраїль і «Хамас» наближаються до угоди про звільнення заручників

Угода між Ізраїлем та радикальним угрупованням «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) щодо звільнення заручників можлива, вважає головний заступник радника з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Файнер – про це він заявив в ефірі каналу CBS News 19 листопада.

За його словами, сторони звузили «багато областей відмінностей», які існували раніше.

«Ми вважаємо, що ми ближче, ніж були, до досягнення остаточної угоди. Але коли йдеться про таке делікатне і складне питання, як це, мантра про те, що «ні про що не домовлено, доки все не узгоджено», справді діє, і ми ще не маємо угоди», – сказав він.

Файнер відмовився надавати інші деталі, додавши, що Вашингтон продовжить працювати, аби повернути додому «якомога більше людей, в тому числі американських громадян».

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Раніше видання Washington Post повідомило, що на переговорах за посередництвом Катару за участю Ізраїлю, Сполучених Штатів та радикального угруповання «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) досягнуто попередньої угоди про пʼятиденну паузу в бойових діях у Секторі Гази та звільнення не менш як 50 заручників з понад 200, захоплених під час нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Ізраїльська армія проводить у Смузі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за останніми оновленими даними ізраїльської влади, загинули близько 1200 людей, близько 250 були захоплені в полон.

За даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, з 7 жовтня в Газі загинули вже понад 12 тисяч людей, незалежного підтвердження цих цифр немає.