WP повідомляє про підготовку домовленості про паузу в боях у Газі

На переговорах за посередництвом Катару за участю Ізраїлю, Сполучених Штатів та радикального угруповання «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) досягнуто попередньої угоди про пʼятиденну паузу в бойових діях у Секторі Гази та звільнення не менш як 50 заручників з понад 200, захоплених під час нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє газета Washington Post із посиланням на людей, знайомих із умовами угоди. Стверджується, що угода укладена на шести сторінках, вона передбачає, що заручники звільнятимуться невеликими групами з інтервалом 24 години.

У Раді національної безпеки США повідомили, що угода поки не укладена. Влада Ізраїлю також заперечує наявність домовленостей. Раніше повідомлялося, що Ізраїль відмовився від попереднього варіанту угоди, розраховуючи на звільнення більшої кількості заручників, ніж 50. Усього їх близько 240.

ЗМІ зазначають, що тиск на кабінет Біньяміна Нетаньягу як у самому Ізраїлі, так і з боку США, з метою домогтися звільнення хоча б частини заручників, зростає. Напередодні в Єрусалимі відбувся великий мітинг, організований родичами заручників.

Ізраїльська армія проводить у Смузі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за останніми оновленими даними ізраїльської влади, загинули близько 1200 людей, близько 250 були захоплені в полон.

За даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, з 7 жовтня в Газі загинули вже понад 12 тисяч людей, незалежного підтвердження цих цифр немає.