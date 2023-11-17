Ізраїль заявляє, що пропустить більше допомоги в Газу на тлі попереджень ООН про голод і хвороби

Ізраїль 17 листопада погодився пропустити вантажівки з пальним до Сектору Гази і пообіцяв не накладати обмеження на запитувану ООн допомогу, ймовірно, піддавшись міжнародному тиску після попереджень, що його облога палестинського анклаву призведе до голоду і хвороб.

Ізраїль заявив, що погодився пропускати дві вантажівки пального на день на прохання Вашингтона, щоб допомогти ООН задовольнити основні потреби, а також озвучив плани розширення допомоги, зокрема створення польових госпіталів для лікування поранених жителів Гази, повідомило агентство Reuters.

«Ми будемо збільшувати пропускну спроможність гуманітарних конвоїв і кількість вантажівок доти, поки буде така потреба», – сказав на брифінгу полковник Елад Горен із агентства міністерства оборони Ізраїлю, яке координує адміністративні питання з палестинцями.

Всесвітня продовольча програма (WFP) 16 листопада попередила, що Сектор Гази зіткнувся з «повсюдним голодом», коли майже все населення відчайдушно потребує продовольчої допомоги.

«Запасів їжі й води в Газі практично немає, і лише невелика частина необхідного надходить через кордони, – заявила виконавча директорка WFP Сінді Маккейн. – У зв’язку зі швидким наближенням зими, небезпечними і переповненими притулками й відсутністю чистої води цивільним загрожує голод».

Перед цим Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі війни Ізраїлю й екстремістського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС.

Резолюція вимагає, щоб паузи тривали «достатню кількість днів», щоб забезпечити доступ гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за останніми оновленими даними ізраїльської влади, загинули близько 1200 людей, близько 250 були захоплені в полон.

Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 11 тисяч людей. Незалежних оцінок цих даних немає.