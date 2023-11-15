Радбез ООН планує голосування щодо резолюції із закликом до гуманітарних пауз і коридорів у Газі

Рада безпеки ООН запланувала на 15 листопада голосування щодо резолюції, яка закликає до «термінових і продовжених гуманітарних пауз і коридорів по всьому Сектору Гази» на тлі у війни Ізраїлю й екстремістського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС.

В остаточному проєкті резолюції використані пом’якшені формулювання, які «закликають» до гуманітарних пауз, а не «вимагають» їх. Документ також закликає до звільнення всіх заручників.

У проєкті резолюції не згадується про припинення вогню, раптовий напад бойовиків «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, ані наступ Ізраїлю на Газу у відповідь на цей напад.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що катарські посередники 15 листопада намагалися домовитися про угоду між Ізраїлем і «Хамасом».

За повідомленням, пропонується запровадити триденне припинення вогню в обмін на звільнення близько 50 цивільних заручників, захоплених бойовиками «Хамасу» під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Угода також передбачає, що Ізраїль звільнить кілька палестинських жінок і дітей із ізраїльських в’язниць і збільшить обсяг гуманітарної допомоги, дозволеної для ввезення в Сектор Гази, повідомило агентство.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад десять тисяч людей. Незалежних оцінок цих даних немає.