Reuters: Катар намагається досягти угоди між Ізраїлем і «Хамасом»

Катарські посередники 15 листопада намагалися домовитися про угоду між Ізраїлем і екстремістським палестинським угрупованням «Хамас», визнаним терористичним у США і ЄС, пише агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

За повідомленням, пропонується запровадити триденне припинення вогню в обмін на звільнення близько 50 цивільних заручників, захоплених бойовиками «Хамасу» під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Угода також передбачає, що Ізраїль звільнить кілька палестинських жінок і дітей із ізраїльських в’язниць і збільшить обсяг гуманітарної допомоги, дозволеної для ввезення в Сектор Гази, повідомило агентство.

За словами джерела, «Хамас» погодився із загальними положеннями угоди, а Ізраїль ще веде переговори щодо деталей.

Ця угода вимагатиме від «Хамасу» передачі повного списку цивільних заручників, утримуваних у Секторі Гази, що залишилися живими.

15 листопада ізраїльські військові розпочали «точкову» операцію проти «Хамасу» в лікарні «Аш-Шифа» в Газі. Ізраїль заявив, що військові виявили зброю і «терористичну інфраструктуру» всередині лікарняного комплексу. У «Хамасі» назвали заяву про знайдену зброю «продовженням брехні й дешевої пропаганди».

Як пише Reuters, свідки події, які перебували у лікарні під час операції ЦАХАЛу, описали ситуацію як спокійну. Періодично було чути стрілянину, але не було повідомлень про постраждалих усередині лікарні.

Ізраїль послідовно стверджує, що під лікарнею «Аш-Шифа» розташований командний пункт «Хамасу».