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Reuters: Катар намагається досягти угоди між Ізраїлем і «Хамасом»

Дим над північною частиною Сектору Гази після ізраїльських ударів, 15 листопада 2023 року
Дим над північною частиною Сектору Гази після ізраїльських ударів, 15 листопада 2023 року

Катарські посередники 15 листопада намагалися домовитися про угоду між Ізраїлем і екстремістським палестинським угрупованням «Хамас», визнаним терористичним у США і ЄС, пише агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

За повідомленням, пропонується запровадити триденне припинення вогню в обмін на звільнення близько 50 цивільних заручників, захоплених бойовиками «Хамасу» під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Угода також передбачає, що Ізраїль звільнить кілька палестинських жінок і дітей із ізраїльських в’язниць і збільшить обсяг гуманітарної допомоги, дозволеної для ввезення в Сектор Гази, повідомило агентство.

За словами джерела, «Хамас» погодився із загальними положеннями угоди, а Ізраїль ще веде переговори щодо деталей.

Ця угода вимагатиме від «Хамасу» передачі повного списку цивільних заручників, утримуваних у Секторі Гази, що залишилися живими.

15 листопада ізраїльські військові розпочали «точкову» операцію проти «Хамасу» в лікарні «Аш-Шифа» в Газі. Ізраїль заявив, що військові виявили зброю і «терористичну інфраструктуру» всередині лікарняного комплексу. У «Хамасі» назвали заяву про знайдену зброю «продовженням брехні й дешевої пропаганди».

Як пише Reuters, свідки події, які перебували у лікарні під час операції ЦАХАЛу, описали ситуацію як спокійну. Періодично було чути стрілянину, але не було повідомлень про постраждалих усередині лікарні.

Ізраїль послідовно стверджує, що під лікарнею «Аш-Шифа» розташований командний пункт «Хамасу».

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