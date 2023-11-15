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ООН і Червоний Хрест стривожені через рейд Ізраїлю в лікарні «Аш-Шифа»

Smoke rises as displaced Palestinians take shelter at Al Shifa hospital, amid the ongoing conflict between Hamas and Israel, in Gaza City
Smoke rises as displaced Palestinians take shelter at Al Shifa hospital, amid the ongoing conflict between Hamas and Israel, in Gaza City

Організація Об’єднаних Націй і Червоний Хрест 15 листопада відреагували на рейд Армії оборони Ізраїлю до найбільшої лікарні Гази, госпіталю «Аш-Шифа». Міжнародні організації вимагають захисту тисяч пацієнтів і цивільних осіб у цьому лікувальному закладі, інформує агенція France-Presse.

«Я приголомшений повідомленнями про військові рейди в лікарні «Аш-Шифа» в Газі. Захист новонароджених, пацієнтів, медичного персоналу та всіх цивільних має переважити всі інші проблеми», – заявив голова гуманітарної служби ООН Мартін Ґріффітс у мережі X.

В окремій відеозаяві Ґріффітс наголосив, що розуміє, що Ізраїль прагне знайти лідерів радикального угруповання «Хамас» (визнаного ЄС та США терористичним), але наполягає, що це не є виправданням для перетворення лікарень на поле бою.

«Хамас» не має використовувати таке місце, як лікарня, як щит для своєї присутності. З точки зору гуманітарного права, це така ж сильна заява, як і заява про те, що лікарні не повинні перетворюватися на... зону бойових дій», — сказав він.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус сказав, що «повідомлення про військове вторгнення в лікарню «Аш-Шифа» викликають глибоке занепокоєння».

У заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) йдеться, що він «дуже стурбований впливом на хворих і поранених, медичний персонал і цивільних осіб». МКЧХ додав, що він «підтримує контакт із усіма зацікавленими органами влади, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією».

Армія оборони Ізраїлю зранку 15 листопада заявила про захоплення в Газі будівель парламенту, уряду та штаб-квартири поліції, підконтрольних угрупованню «Хамас». Також ізраїльські військові взяли під контроль будинок інженерного факультету місцевого університету, який, за даними ЦАХАЛ, «служив інститутом для розробки та виробництва зброї».

Крім того, у ніч на середу ізраїльська армія розпочала штурм лікарні «Аш-Шифа – на території установи з’явилася ізраїльська військова техніка, а спецпризначенці увійшли до одного з корпусів.

Ізраїль стверджує, що під цією лікарнею перебуває командний пункт «Хамас». Підконтрольна угрупованню місцева влада заявляє про гуманітарну катастрофу та перетворення лікарні на морг.

Як і раніше, невідомо, де перебувають 240 ізраїльських заручників, захоплені у полон «Хамасом».

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