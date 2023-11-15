ООН і Червоний Хрест стривожені через рейд Ізраїлю в лікарні «Аш-Шифа»

Організація Об’єднаних Націй і Червоний Хрест 15 листопада відреагували на рейд Армії оборони Ізраїлю до найбільшої лікарні Гази, госпіталю «Аш-Шифа». Міжнародні організації вимагають захисту тисяч пацієнтів і цивільних осіб у цьому лікувальному закладі, інформує агенція France-Presse.

«Я приголомшений повідомленнями про військові рейди в лікарні «Аш-Шифа» в Газі. Захист новонароджених, пацієнтів, медичного персоналу та всіх цивільних має переважити всі інші проблеми», – заявив голова гуманітарної служби ООН Мартін Ґріффітс у мережі X.

В окремій відеозаяві Ґріффітс наголосив, що розуміє, що Ізраїль прагне знайти лідерів радикального угруповання «Хамас» (визнаного ЄС та США терористичним), але наполягає, що це не є виправданням для перетворення лікарень на поле бою.

«Хамас» не має використовувати таке місце, як лікарня, як щит для своєї присутності. З точки зору гуманітарного права, це така ж сильна заява, як і заява про те, що лікарні не повинні перетворюватися на... зону бойових дій», — сказав він.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус сказав, що «повідомлення про військове вторгнення в лікарню «Аш-Шифа» викликають глибоке занепокоєння».

У заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) йдеться, що він «дуже стурбований впливом на хворих і поранених, медичний персонал і цивільних осіб». МКЧХ додав, що він «підтримує контакт із усіма зацікавленими органами влади, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією».

Армія оборони Ізраїлю зранку 15 листопада заявила про захоплення в Газі будівель парламенту, уряду та штаб-квартири поліції, підконтрольних угрупованню «Хамас». Також ізраїльські військові взяли під контроль будинок інженерного факультету місцевого університету, який, за даними ЦАХАЛ, «служив інститутом для розробки та виробництва зброї».

Крім того, у ніч на середу ізраїльська армія розпочала штурм лікарні «Аш-Шифа – на території установи з’явилася ізраїльська військова техніка, а спецпризначенці увійшли до одного з корпусів.

Ізраїль стверджує, що під цією лікарнею перебуває командний пункт «Хамас». Підконтрольна угрупованню місцева влада заявляє про гуманітарну катастрофу та перетворення лікарні на морг.

Як і раніше, невідомо, де перебувають 240 ізраїльських заручників, захоплені у полон «Хамасом».