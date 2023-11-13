Міністр оборони Ізраїлю заявив, що «Хамас» «втратив контроль над Газою»

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що «Хамас» (угруповання визнане США та ЄС терористичним) втратив контроль «над Сектором Гази, яким керував 16 років», повідомляє AFP.

«Хамас» втратив контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні грабують бази «Хамасу». Вони більше не вірять уряду», – сказав він у відео, яке транслювали головні телеканали Ізраїлю.

Доказів цьому він не навів.

Як пише видання The Times of Israel, Галлант заявив, що ізраїльські сили просуваються «відповідно до планів і виконують завдання точно».

За його словами, останніми днями ЦАХАЛ «активізував» діяльність проти тунелів «Хамасу».

Підтвердження заяв Галланта з інших джерел немає.

Минулого тижня міністр оборони Ізраїлю повідомляв, що бійці армії оборони Ізраїлю перебувають у центрі міста Гази, а лідер бойовиків «Хамасу» Ях’я Сінвар оточений в бункері в Секторі Гази.

7 жовтня радикальне палестинське угруповання «Хамас» напало на Ізраїль, після чого ізраїльська армія розпочала масштабну операцію.

Внаслідок атак бойовиків в Ізраїлі загинули понад 1400 людей, близько 200 стали заручниками. Через удари у відповідь Ізраїлю по Сектору Гази загинули понад 10 тисяч людей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров’я. Але незалежного підтвердження цих даних немає.